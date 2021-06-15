Москва, 2 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Союз биатлонистов России (СБР) подал жалобу на комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом 2 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Okras Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев

Письмо за подписью президента СБР Виктора Майгурова направлено генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

В обращении отмечается, что Губерниев своими заявлениями оскорбляет СБР и наносит репутационный ущерб сотрудничеству с телеканалом.

Как заявил в беседе с ТАСС глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, журналист может высказывать критику, но не должен при этом опускаться до оскорблений.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — говорится в сообщении СБР.

В конце мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. В частности, он подверг критике решение оставить без зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова. При этом Губерниев считает, что биатлонисты выполнили критерии отбора в национальную команду.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев посоветовал олимпийской чемпионке Алине Загитовой научиться петь под фонограмму. Спортсменка пела дуэтом с певицей Zivert её хит, песню Credo во время выступления на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание».

От зрителей не удалось утаить, что Загитова пела под фонограмму. На это указал и комментатор.