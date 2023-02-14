Москва, 15 февраля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. В Москве 14 февраля состоялось зрелищное ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое собрало немало знаменитостей как спорта, так и сцены. Одним из самых ожидаемых моментов программы стало выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой — она спела дуэтом с певицей Zivert её хит, песню «Credo».

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию. Алина Загитова

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От зрителей не удалось утаить, что Загитова пела под фонограмму. На это указал и телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, оценив выступление известной фигуристки.

«Отлично всё, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поёт под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях», — дал совет Губерниев.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров поделился мнением о том, что Ольга Бузова могла бы достойно выступить на конкурсе «Евровидение».