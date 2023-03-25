Махачкала, 25 марта, 2023, 19:45 — ИА Регнум. В Дагестане убита 37-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления задержан её супруг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом 25 марта сообщили в Следственном комитете по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошёл 24 марта около 15:00. В ходе ссоры, как предполагается, на почве ревности 38-летний житель Новолакского района выстрелил в женщину из имевшегося при нём огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевшая скончалась.

В МВД уточнили, что мужчина в течение двух лет жил на две семьи, из-за чего происходили конфликты с законной женой. После совершенного преступления подозреваемый повёз женщину в больницу, однако она скончалась по дороге.

У мужчины изъято орудие преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

В феврале 2023 года житель Уфы из ревности убил 16-летнюю девушку и ее 20-летнего друга. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле, но стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.