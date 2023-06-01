Тегеран, 1 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Иран окончательно вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества на её очередном саммите, который состоится в июле. Об этом 1 июня заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, его слова процитировало агентство Tasnim.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

«Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения», — сказал он.

На саммите ШОС, который прошёл 15–16 сентября 2022 года в Самарканде и в котором участвовал президент Ирана Ибрагим Раиси, иранская сторона подписала меморандум об обязательствах по получению статуса страны — члена объединения. Следующий саммит организации должен состояться 4 июля в виртуальном формате, председателем на нём станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что формат, в котором президент России Владимир Путин будет участвовать в предстоящем саммите ШОС в Индии, ещё окончательно не решён. Он уточнил, что Россию представят на мероприятии на должном уровне.

В Пекине 5 мая состоялось заседание Совета глав МИД (СМИД) государств — членов ШОС, на котором Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что на саммите Индии планируют обсудить расширение организации.