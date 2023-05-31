Москва, 31 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Формат, в котором президент России Владимир Путин будет участвовать в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированном в июле в Индии, окончательно не решён. Об этом 31 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать сообщение, что Путин участвовать в саммите с помощь видеосвязи.

«Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае Россия будет представлена на должном уровне», — ответил Песков.

Саммит ШОС в Индии должен пройти 4 июля. 30 мая на сайте МИД Индии опубликовали заявление, что встречу лидеров организации решено провести в виртуальном формате.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая в Пекине прошло заседание Совета глав МИД (СМИД) государств — членов ШОС. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что на саммите Индии планируют обсудить расширение организации.