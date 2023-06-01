Москва, 1 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Соответствующий документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

«Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года», — говорится в документе.

Также с 1 марта 2024 года предусматривается обязательная консервация неиспользуемого оборудования. Учёт объемов производства и оборота будет вестись с помощью госсистемы мониторинга маркируемых товаров.

В пояснительной записке к документу сообщается, что законопроект разработали в целях сокращения объемов нелегального производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции. В качестве модели регулирования табачного рынка взяли уже налаженную систему контроля алкогольного рынка.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщало в январе ИА Регнум, в России начнут строже контролировать продажу табачных изделий. Так, сообщалось, что в стране намерены скорректировать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью предусмотреть уголовную ответственность за торговлю табачными изделиями без лицензии. Для этого в пункт 3 статьи 171 УК РФ рядом со словами о незаконной торговле алкоголем собирались вписать и табачную продукцию. За торговлю никотиносодержащими товарами без лицензии предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тыс. до миллиона рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.