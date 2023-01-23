Москва, 23 января, 2023, 04:13 — ИА Регнум. В России намерены скорректировать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью предусмотреть уголовную ответственность за торговлю табачными изделиями без лицензии. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов России, мера обусловлена увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли, сообщило РБК.

Табак

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Корректировки коснутся регулирования производства и оборота сигарет и другой продукции из табака. Максимальным наказанием за поставку контрафакта намерены сделать три года лишения свободы. Проект соответствующего закона уже одобрили все профильные ведомства, он рассматривается правительством.

«Минфин подготовил законопроект, который вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля», — отметили в пресс-службе Министерства финансов.

Регулировать эту сферу предлагается по аналогии с рынком алкогольной продукции комплексно, ради безопасности потребителей и с целью надёжного обеспечения поступления средств от торговли табаком в бюджет РФ. Для этого в пункт 3 статьи 171 УК РФ рядом со словами о незаконной торговле алкоголем впишут табачную продукцию. За торговлю никотиносодержащими товарами без лицензии предусмотрят наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В Уголовно-процессуальном кодексе в связи с этим пропишут правила изъятия и утилизации табачной продукции и оборудования для её незаконного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Чувашии был выявлен очередной канал поставки контрафактной табачной продукции. Фигурантами уголовного дела стали четыре человека, оперативники изъяли 120 тыс. пачек сигарет на 13 млн рублей. В конце 2021 года в регионе ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в сбыте контрафактных табачных изделий.