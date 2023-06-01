Вашингтон, 1 июня, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В США обеспокоились ростом российской военной мощи и уязвимостью перед ней стран НАТО, «ничем не прикрытых» в Арктике. О боязни российского флота заявил 1 июня обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

(сс) Сергей Шинкарюк Корабли Северного флота России

По мнению автора, Россия как арктическая держава, вооружённая ядерными ракетами и атомным флотом, представляет серьёзную угрозу для Североатлантического альянса. Из-за этого, как утверждает обозреватель, одна из главных его задач — сдерживание России.

«Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Шаг, известный в НАТО как «красный правый хук«», — говорится в статье.

Ранее ИА Регнум также приводило мнение главы Военно-воздушных сил Британии Майкла Уигстона о том, что флот и авиация России, а также подводные лодки и надводные корабли якобы угрожают НАТО. По его словам, альянсу необходимо сосредоточить на них внимание.

Также в пресс-службе Северного флота 1 июня заявили, что продолжат совершенствование инфраструктуры систем оповещения, развёрнутых на островах в Арктике. По сообщению службы, она включает в себя эффективные системы освещения обстановки во всех средах — в воздухе, на воде и под водой. Северный флот таким образом осуществляет защиту национальных интересов страны в Арктике и районах Мирового океана.