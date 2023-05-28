Москва, 28 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позже, но уже на худших для России и Белоруссии условиях, поэтому Москва упредила развитие данных событий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Илья Питалев/РИА Новости Александр Лукашенко

«А то, что с Украиной столкновение произошло. Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии, России. Это было бы худшее, хуже. Вы упредили развитие этих событий», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко также сообщил, что если Казахстан или какая-то другая страна хочет иметь доступ к ядерному оружию, им следует вступать в Союзное государство России и Белоруссии. Так он прокомментировал высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что после размещения на территории Белоруссии комплекса «Искандер-М» у Москвы и Минска «будет одно ядерное оружие на двоих».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во всех сферах ведёт войну против России. Он также обратил внимание на то, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым. Он высказал мнение о том, что Россия не должна поддаваться эмоциям, должна сохранить трезвость мышления.

Он также заявил, что степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.

В Китае высказали мнение о том, что появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu, напомнил, что Соединённые Штаты размещают ядерные боеголовки на многочисленных базах своих союзников в Европе, при этом появление в Белоруссии российского тактического ядерного оружия сможет составить конкуренцию НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

В комментарии посольства России в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них Соединённые Штаты, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.