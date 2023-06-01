Вашингтон, 1 июня, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Глава американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск снова занял первую строчку рейтинга богатейших людей мира. Это 1 июня следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

По информации BBI, состояние американского предпринимателя на данный момент оценивается в 187,1 млрд долларов. Ему удалось обогнать опустившегося на вторую позицию в списке президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, состояние которого оценивается в $185,3 млрд.

Уточняется, что активы Маска возросли в результате роста цен на акции компании Tesla почти на 70% и увеличения спроса на электромобили.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля состояние Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 миллиарда долларов. Это произошло из-за того, что Tesla разочаровала инвесторов результатами за первый квартал и акции производителя электромобилей упали, также многие пользователи Twitter отказались платить за подписку Twitter Blue.

В апреле глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск потерял лидирующие позиции в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров по версии Forbes. С первого места его сместил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Моеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2022 году оно составляло 158 миллиардов.