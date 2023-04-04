Вашингтон, 4 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск потерял лидирующие позиции в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров по версии Forbes. С первого места его сместил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Моеt & Chandon) Бернар Арно. Как сообщает издание, состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2022 году оно составляло 158 миллиардов.

Zuma/TASS Президент LVMH Бернар Арно

Владелец LVMH стал первым французом, возглавившим рейтинг. По итогам кризисного 2022 года французский бизнесмен стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов.

Второе место занимает Илон Маск, чьё состояние оценивается в 180 миллиардов долларов (годом ранее оно составляло 219 миллиардов). Уточняется, что почти 40 миллиардов долларов предприниматель потерял из-за падения акций и роста процентных ставок. Кроме того, его состояние снизилось из-за покупки Twitter.

Тройку лидеров замыкает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало с 171 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года до 114 миллиардов в 2022 году.

Следом идут основатель Oracle Ларри Эллисон (107 миллиардов долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (106 миллиардов долларов).

При этом две позиции в рейтинге потерял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 104 миллиарда (против 129 миллиардов в прошлом году). Он опустился с четвертого на шестое место.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе журнал Forbes опубликовал результаты исследования аналитиков, согласно которым из всех российских олигархов в 2022 году сильнее всего пострадал Алексей Мордашов. Владелец 77% акций ПАО «Северсталь», генеральный директор компании и председатель совета директоров стал самым обедневшим российским миллиардером. В 2022 году его состояние уменьшилось на $11,1 млрд, составив $18,4 млрд.