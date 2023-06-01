Мехико, 1 июня, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Десятки мешков с частями человеческих тел нашли в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане (Мексика). Об этом 1 июня сообщила прокуратура мексиканского штата Халиско в Twitter.

Uwe Anspach/Global Look Press

По данным ведомства, страшная находка была обнаружена в ходе поисков семи молодых работников кол-центра, которые ранее пропали без вести.

«Поисковая работа <…> привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, в данный момент уже извлечено 45 таких мешков, найденные в них останки принадлежат и мужчинам, и женщинам.

Также указывается, что судмедэксперты начали работу по опознанию и уточнению числа найденных тел, при этом работы в ущелье, глубина которого составляет 40 метров, могут вестись ещё несколько дней до момента, пока не будут извлечены все мешки.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый подобный случай. В расположенном в центральной части Мексики городе Ирапуато (штат Гуанахуато) в ноябре 2022 года поисковики организации Hasta Encontrar нашли 52 мешка с человеческими останками. О примерном числе погибших, ставшими в этом регионе жертвами расправ преступных сообществ, не сообщалось. Власти региона не прокомментировали страшную находку.

Ранее в девяти муниципалитетах штата были обнаружены тайные захоронения с телами более 370 человек. Идентифицировать удалось только порядка 300 погибших.

Также 11 февраля мексиканские власти обнаружили девять тайных захоронений, в которых нашли 68 мешков с человеческими останками. Они располагались недалеко от столицы штата Мехико города Толуоки и о них сообщили властям участники одной из банд.