Мехико, 11 февраля, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Девять тайных захоронений, в которых были найдены 68 мешков с человеческими останками, обнаружены представителями властей в Мексике. Об этом 10 февраля сообщает газета El Milenio.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика - США Бандиты

Отмечается, что о захоронениях, расположенных недалеко от столицы штата Мехико города Толуоки, рассказали властям участники одной из бандитских группировок. Члены одной из банд, развернувших свою преступную деятельность в регионе, были задержаны накануне силовиками и во время допроса преступники назвали точные места захоронений останков.

На сегодняшний день неизвестно, о каком количестве жертв бандитов может идти речь. Сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов и военнослужащие продолжают поисковые работы.

Стоит отметить, что в Мексике начиная с 1964 года и по 2022 год пропали без вести более 100 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате вооружённого нападения на бар неизвестных в мексиканском штате Сакатекас.