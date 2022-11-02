Мексика, 2 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В расположенном в центральной части Мексики городе Ирапуато (штат Гуанахуато) поисковики организации Hasta Encontrar нашли 52 мешка с человеческими останками. О страшной находке волонтёров, ведущих поиск пропавших без вести, 1 ноября сообщает газета La Jornada.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

О примерном числе погибших, ставшими в этом регионе жертвами расправ преступных сообществ, на данный момент информации нет. Власти региона пока не прокомментировали новую страшную находку.

Ранее в девяти муниципалитетах штата были обнаружены тайные захоронения с телами более 370 человек. Идентифицировать удалось только порядка 300 погибших.

По официальным данным, в 2021 году в Гуанахуато, лидирующем по числу жертв насилия штате страны, от рук преступников погибло более 3,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Франции в Мексике подтвердило, что во время отпуска пропала французская пара.