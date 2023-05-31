Энергодар, Запорожская область, 1 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об усилении защиты периметра Запорожской атомной электростанции и береговой линии Каховской водохранилища.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По его словам, это стало необходимой мерой в связи с серьёзными рисками, которые создают украинские Вооружённые силы, ставя тем самым мир на грань ядерной катастрофы.

«Гарантировать защиту [Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища — ред.] является оправданными и необходимыми мерами», — сказал Рогов в интервью РИА Новости 1 июня.

Рогов подчеркнул, что командование Вооружённых сил Украины сохраняет планы по проведению десантной операции с целью форсирования Каховского водохранилища и последующего захвата атомной электростанции.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что власти Украины заблокировали инициативу Международного агентства по атомной энергетике по безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать безопасность объекта, чтобы не дать возможности посторонним нарушить режим безопасности.