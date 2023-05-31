Москва, 31 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС. Об этом 31 мая заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Россия продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС, чтобы не дать возможность Киеву и Западу грубо нарушать рекомендации по её безопасности», — говорится в заявлении.

Грушко отметил, что Россия никогда не размещала и не планирует размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На АЭС находятся только те силы, которые необходимы для её охраны от украинских нападений.

Замглавы дипведомства добавил, что российская сторона продолжит предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности станции.

Как сообщало ИА Регнум, в Совбез ООН 30 мая состоялся брифинг гендиректора МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Гросси провозгласил пять принципов по обеспечению ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

В частности, по его словам, необходимо предотвратить любые попытки нанесения ударов по территории АЭС и обеспечить полную её безопасность и безопасность сотрудников. Также он подчеркнул, что хранение боеприпасов, техники и тяжёлого вооружения на территории атомной электростанции является неприемлемым. Также на станции не должны находиться военнослужащие.

Позже Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину для реализации предложенных в ходе заседания СБ ООН принципов обеспечения безопасности ЗАЭС.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил 31 мая, что сохраняются риски шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Он напомнил об инспекторе МАГАТЭ из Австралии, которая 12 лет отдала службе в вооруженных силах. При этом он заявил, что российские спецслужбы хорошо подготовлены и купируют, и минимизируют, и предотвращают эти риски.