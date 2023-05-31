Москва, 31 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. США пытаются испортить хорошие отношения Москвы и Нью-Дели и использовать Индию для борьбы с Китаем. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил Сергей Лунев, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, комментируя заявление посла США в Индии Эрика Гарсетти о том, что индийским властям предстоит решить, вступать ли им в группу «НАТО Плюс».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как полагает Лунев, подобные надежды Североатлантического альянса едва ли имеют серьёзные шансы сбыться, так как Индия всегда воздерживалась от вступления в какие-либо военно-политические блоки, что, впрочем, не мешает ей активно укреплять военно-политические связи со странами Запада.

«Всё-таки антикитайский настрой Индии совершенно очевиден. Причём это характерно как для элит, так и для большинства индийского населения. Более того, сами индийцы считают, что Китай им угрожает. Войну 1962 года Индия проиграла с разгромным счётом, и такое не забывается. Военные это помнят очень хорошо», — сказал Лунёв.

Однако, несмотря на это, едва ли Нью-Дели решится присоединяться к НАТО. Это означало бы фундаментальные сдвиги в политике, которых пока не наблюдается».

При этом он подчеркнул, что индийские элиты в настоящее время настроены в пользу сотрудничества с Россией, однако их настораживает то, что Россия «сильно завязла в объятиях Китая».

«Но американцы очень заинтересованы в том, чтобы перетащить Индию на свою сторону. И это продолжается четверть века. США пытаются нарушить связи Индии с Россией. Особенно военно-политические связи. Кроме того, ранее Пентагон признался, что Индия играет ключевую роль в процессе окружения Китая», — подытожил Лунев.

В свою очередь, Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, тоже убеждён в том, что Индия не заинтересована в слишком активном сближении с НАТО, которое ничего позитивного ей не даст.

«Их устраивает нынешнее состояние отношений. Они и так получают из США все необходимые материалы и ресурсы. Им не нужно сближаться с НАТО, тратить дополнительные средства на перевооружение и отказываться от собственного ВПК. Это связало бы Нью-Дели руки», — сказал Куприянов.

Поэтому, как полагает востоковед, США напрасно надеются на то, что им удастся перетянуть Индию на свою сторону, даже с учётом её непростых отношений с Китаем.

«Китайцы не собираются всерьёз нападать на Индию, — констатировал Куприянов. — И даже если предположить, что Индия и Китай окажутся в состоянии конфликта, их военные операции на линии Гималаев никогда не перерастут во что-то существенное, так как Гималаи — это достаточно серьёзный барьер, где невозможно собрать наступающую группировку».

При этом Индия — это одна из ключевых держав в американской внешнеполитической концепции на ближайшие несколько десятилетий. И чем крепче Вашингтон привяжет к себе Индию, тем лучше. Однако, как подчеркнул востоковед, Индии это совсем не нужно.

Между тем американская дипломатия прозрачно намекает Индии, что её присоединение к Североатлантическому альянсу не просто желательно, но и закономерно. В частности, Гарсетти напомнил, что оборонное сотрудничество НАТО и Индии продолжается уже не первый год и позитивно сказывается на обеспечении индийской безопасности. В перспективе же это может стать залогом укрепления «общего мира, стабильности и процветания».

На сегодняшний день в группу «НАТО Плюс» входят такие государства, как Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Южная Корея и Япония.