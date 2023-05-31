Москва, 31 мая, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе 2023 года. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

tookapic Луна

«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата «Луна-25» в августа 2023 года», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что станция «Луна-25» станет первым за последние 50 лет отечественным аппаратом, отправленным к спутнику Земли.

В пресс-службе также подчеркнули, что космический аппарат впервые в истории космонавтики должен будет приземлиться в сложных условиях Южного полюса Луны. Для реализации этого необходимо проведение дополнительных мероприятий для проверки устойчивости работы в подобных условиях.

Как ранее передавало ИА Регнум, новый российский радиолокационных спутник «Кондор-ФКА», уже выведенный на орбиту 27 мая, начнёт вести разведку военных объектов Украины. Отмечается, что в среднем аппарат будет способен пролетать над украинской территорией дважды за сутки.