Москва, 31 мая, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин поступил в больницу в Москве после перенесённого сердечного приступа. Эту информацию он сам подтвердил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Ранее о госпитализации священнослужителя сообщили некоторые СМИ.

«Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать «скорую», и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу…» — рассказал протоиерей, которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом освободил Леонида Калинина от занимаемых в структуре Русской православной церкви (РПЦ) должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева и запретил его в служении. Протоиерей исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре.

27 мая Леонид Калинин заявил, что мог совершить ошибку в рамках ситуации вокруг переноса иконы «Троица». Он добавил, что его будущее зависит от патриарха Кирилла.