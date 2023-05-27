Москва, 27 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Запрещённый в служении из-за ситуации вокруг переноса иконы «Троица» протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин допустил, что совершил ошибку, и заявил, что его будущее зависит от патриарха Кирилла.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Протоиерей Леонид Калинин

«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», — сказал Калинин в интервью ТАСС.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что надеется на мудрость патриарха Кирилла, от решения которого зависит его дальнейшая деятельность.

Ранее в пресс-службе РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл освободил Калинина от всех должностей (председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего совета по культуре) и запретил его в служении за препятствование переносу «Троицы» Андрея Рублёва из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх Кирилл назвал это решение историческим. Предполагалось, что икона будет передана в храм Христа Спасителя к празднику Троицы (4 июня). Однако выяснилось, что состояние иконы «нестабильно». Специалисты не рекомендовали её перемещать.

Икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации. Эксперты Третьяковской галереи предполагают, что «Троица» должна быть передана Церкви позже, чем планировалось, а до этого должны быть подготовлены оптимальные условия её хранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая сообщил, что икону с соблюдением всех норм сохранности передадут в храм Христа Спасителя, а затем отреставрируют.

До 1917 года «Троица» находилась в Троице-Сергиевой лавре. После реставрации в 1920 году её передали Народному комиссариату просвещения для выставления в музеях, в 1929 году перевезли икону в Третьяковскую галерею. Стены музея «Троица» покидала только на период эвакуации из Москвы в 1941–1945 годах, в этот период она хранилась в Новосибирске.