Пекин, 30 мая, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) государства углубляют своё взаимодействие для роста уровня жизни своих граждан, разделяя мнение о необходимости сокращения бедности. Об этом 30 мая заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию в Янлине (Китай).

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин

«Государства — члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС», — приводит его слова РИА Новости.

Генсек ШОС указал, что в ходе своих визитов во входящие в организацию страны часто слышит их общее мнение по мерам для ликвидации бедности и улучшения условий жизни населения. Чжан Мин добавил, что китайский комитет организации по добрососедству, дружбе и сотрудничеству работает, предлагая конкретные меры и платформу для сотрудничества в этой сфере.

Также он заявил, что уверен в том, что этот форум ШОС покажет достижения государств-членов в борьбе с бедностью, а также даст поделиться своими знаниями в этом вопросе, а его итоги в скорейшем времени воплотятся в действия.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая помощник президента Максим Орешкин заявил, что на протяжении последних лет в России устойчиво просматривается тренд на снижение неравенства. Он добавил, что, по его данным, уровень бедности в стране опустился ниже отметки 10%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 мая сообщил, что по итогам 2022 года зарплаты россиян в номинальном выражении выросли в среднем на 13%. При этом, по оценкам Министерства экономического развития, рост заработных плат в 2023 году составит 10,9%.