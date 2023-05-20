Санкт-Петербург, 17 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Авиакомпания Nordwind запускает регулярный рейс из петербургского аэропорта «Пулково» в Горно-Алтайск. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Горно-Алтайск будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing 737. Первый вылетит из «Пулково» запланирован на 18 июля.

«Билеты на рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга можно забронировать на сайте аэропорта Пулково в разделе «Бронирование», а также на официальном сайте авиакомпании nordwindairlines.ru», — пояснили в аэропорту.

Рейсы будут осуществляться из Петербурга по вторникам и субботам в 23.45 (время прилета 08.20) и по средам и воскресеньям в Петербург в 09.20 (время прилета 10.15).

Отметим, в 2019 году Nordwind обслужила в Пулково более 546 тыс. пассажиров.