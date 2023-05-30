Киев, 30 мая, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Звуки взрывов прогремели в столице Украины городе Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 30 мая сообщило украинское издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве работает система противовоздушной обороны. Также о взрывах предупредил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале и попросил жителей проследовать в укрытия.

Глава города уточнил, что экстренные службы направились в Подольский, Голосеевский и Дарницкий районы Киева. В Дарницком районе, по словам Кличко, произошло возгорание в частном жилом доме.

В настоящее время в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов в Киеве, зафиксированы возгорания в нескольких районах города, люди укрываются в метро и в подвалах.