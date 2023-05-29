Киев, 29 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Киеве 29 мая прогремело несколько взрывов, люди спускаются в метро и подвалы. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в метро и подвалы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

О ситуации в городе сообщил также мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своём Telegram-канале он уточнил, что взрывы произошли в центральных районах, и попросил в целях безопасности оставаться в укрытиях.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — написал городской глава.

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По его словам, зафиксированы возгорания в Подольском, Святошинском, Деснянском, Оболонском районах. К местам взрывов отправлены спецслужбы для устранения возгораний. Очевидцы сообщили о том, что в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы были слышны в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Сообщается о взрывах во Львовской и Житомирской областях. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Системы ПВО пытаются отразить удар.

Ранее также сообщалось, что жителей Киева не пустили в метро во время объявленной в городе воздушной тревоги. Так, по данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», на станции метро «Минская» люди ночью стучали в запертые двери, но им так и не открыли.