Москва, 29 мая, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины в Москве. Как сообщили 29 мая в пресс-службе столичной прокуратуры, его тело обнаружили после пожара в квартире на востоке Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент произошёл на улице Бойцовой.

«По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что 32-летний погибший систематически употреблял алкогольные напитки. Для установления точной причины пожара проведут пожарно-техническую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в марте в квартире жилого дома на улице Говорова погиб мужчина. Его тело было обнаружено в диване. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства хозяина квартиры.

В мае в Иркутской области во время пожара в частном жилом доме погибли женщина и двое детей ― 13 и 8 лет. Возгорание в посёлке Магистральном обнаружили поздно, огонь успел распространиться на весь жилой дом и хозпостройки. Спасти жильцов не удалось. Муж погибшей прибыл в ходе тушения пожара.