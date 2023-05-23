Рабочий посёлок Магистральный, Иркутская область, 23 мая, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В Иркутской области во время пожара в частном жилом доме погибли женщина и двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщили 23 мая в региональном главном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По данным МЧС, пожар произошёл ночью в двухквартирном доме в посёлке Магистральный. Возгорание обнаружили поздно, огонь успел распространиться на весь жилой дом и хозпостройки.

На момент прибытия спасателей строения были полностью охвачены огнём на площади 300 «квадратов».

На месте пожара обнаружены тела женщины 1983 года рождения и двоих её детей, мальчика 2010 года рождения и девочки 2015 года рождения. Муж прибыл в ходе тушения пожара.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Раменском в результате пожара погиб 11-летний ребёнок. Его тело обнаружили после устранения возгорания хозяйственной постройки в посёлке Дубовая Роща.

По предварительным данным, мальчика заперли в сарае его товарищи, решив таким образом подшутить.