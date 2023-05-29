Москва, 29 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Олег Кононенко

В госкорпорации уточнили, что космонавты Роскосмоса Кононенко, Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара включены в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций.

«Им предстоит отправиться на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24», ― говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Согласно утверждённому плану, О’Хара возвратится на Землю на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года, а Кононенко и Чуб останутся на станции до сентября 2024 года и приземлятся на корабле «Союз МС-25».

«Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полёт на МКС», ― подчеркнули в Роскосмосе.

Как сообщало ИА Регнум, российский космонавт Олег Кононенко уже стал мировым рекордсменом по суммарному пребыванию на борту МКС. Как сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, за четыре космических полёта Кононеко в общей сложности провёл на Международной космической станции почти 737 суток, а также пять раз выходил в открытый космос. Больше такого результата пока ни у кого нет, подчеркнул Власов.

Мировой рекорд длительности пребывания в космосе принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, принявшему участие в пяти полетах общей продолжительностью 878 суток. В 2017 году он был готов отправиться в шестой полёт на орбиту, чтобы установить новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — тысячу суток. Однако его так и не назначили в экипаж.