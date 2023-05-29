Вологда, 29 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. На одной из экоферм в Волгоградской области на семилетнюю девочку напала пантера, в связи с этим полиция организовала проверку. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Илья Наймушин/РИА Новости Пантера

«Заявлений не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью», — говорится в сообщении, причем уточняется, что полиция организовала проверку.

Также проверку организовало и следственное управление СК по Волгоградской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, будет дана юридическая оценка законности функционирования зоопарка на территории базы отдыха.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил, что ребёнок получил необходимую медицинскую помощь и направлен на амбулаторное лечение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Рязани сбежавшая с частной территории тигрица по кличке Матильда напала на мужчину. Его пришлось госпитализировать. Позже Матильду поймали и вернули домой.

В России с 1 января 2020 года запрещено содержать диких животных в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. Хозяин Матильды заявил, что ему тигрицу подарили до вступления закона в силу.