Рязань, 25 января, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Сбежавшую в Рязани с частной территории тигрицу по кличке Матильда 25 января поймали и вернули домой. Об этом сообщает «МК в Рязани», ссылаясь на данные УМВД по Рязанской области.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Тигр

«Дождались специальную службу по отлову животных, которая усыпила тигра снотворным», — сообщили журналистам.

Ранее в издании сообщили, что сбежавшая тигрица напала на мужчину. Его пришлось госпитализировать. Врачи сообщили, что он в состоянии средней тяжести.

Стоит отметить, что в России с 1 января 2020 года запрещено содержать диких животных в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. Хозяин Матильды заявил, что ему тигрицу подарили до вступления закона в силу.