Москва, 26 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов Североатлантического альянса, сообщил начальник войск РХБЗ Минобороны РФ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, представители НИИ американских сухопутных войск имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты «Ю-Пи-1» и «Ю-Пи-2», в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов украинского населения.

Так, уточнил Кириллов, в рамках проекта «Ю-Пи-1» под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови.

Кроме того, институт изучал антибиотикоустойчивость микроорганизмов, выделенных от военных ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 год.

Начальник войск РХБЗ задался вопросом, зачем институту американских сухопутных войск изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса.

«Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО», — заключил Кириллов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине после вынужденной паузы, возникшей из-за начала спецоперации. Планируется строительство новых лабораторий и подготовка новых специалистов.

В марте Минобороны называло имена причастных к военно-биологическим опытам на Украине. В частности, был назван глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Он организовывал взаимодействие минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения.