Пекин, 29 мая, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Высадка китайских космонавтов на поверхность Луны планируется Пекином до 2030 года, заявили 29 мая в Управлении программы пилотируемых космических полётов КНР.

Фото CNASCLEP Китайский луноход «Юйту»

Уточняется, что в ходе миссии два космонавта для проведения научно-исследовательских работ будут управлять пилотируемым луноходом. Аппарат оснастят функцией локации.

В течение нескольких лет в Китае развиваются исследовательские программы космоса. В начале 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу изучения Луны.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Россия и Китай договорились о совместном изучении Луны. Международная научная лунная станция будет развернута в два этапа с 2025 по 2035 год, затем начнётся её эксплуатация. В состав станции войдут несколько модулей, а также командный центр, спутник и модули для верификации технологий и наблюдения.