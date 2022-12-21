Москва, 21 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Россия и Китай договорились совместно изучать Луну. Об этом 21 декабря заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Gregory H. Revera Луна

По его словам, представители двух стран подписали межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции.

Борисов напомнил, что в марте прошлого года Москва и Пекин подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), подчеркнув, что стороны намерены перейти к «следующей фазе». В декабре текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о готовности документа к подписанию.

Международная научная лунная станция будет развернута в два этапа с 2025 по 2035 год, после начнется эксплуатация объекта. В состав станции войдет ряд модулей, а также командный центр, спутник и модули для верификации технологий и наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый южнокорейский лунный орбитальный аппарат начал выходить на орбиту Луны спустя 135 дней после запуска.

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