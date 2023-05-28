Москва, 28 мая, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Филиппины изыскивают возможности для торговли с Россией на фоне трудностей с использованием SWIFT в результате санкций. Об этом заявил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

Александр Рюмин/ТАСС Игорь Байлен

Ранее глава Центрального банка этой страны Фелипе Медалла заявила, что у международной межбанковской системы SWIFT должна быть альтернатива, но её сейчас нет.

«Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами», — приводит РИА Новости слова Байлена.

Он обратил внимание на то, что подтверждением активных экономических связей между государствами станет посещение делегацией бизнесменов из Филиппин Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.

Посол отметил, что намерен посетить данный форум.

«Я не знаю точно насчёт представителей власти, но уверен, что представители бизнес-сообщества будут в нашей делегации», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, по словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Европейский союз не намерен переподключать российские банки к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Что касается «деSWIFТинга» российских банков — это часть санкций, введённых Европейским союзом и другими странами в ответ на специальную военную операцию России на Украине», — сказал представитель.