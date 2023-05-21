Москва, 22 мая, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Европейский союз не намерен переподключать российские банки к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в интервью «Известиям» 22 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Платёжная система SWIFT

«Что касается «деSWIFТинга» российских банков — это часть санкций, введённых Европейским союзом и другими странами в ответ на специальную военную операцию России на Украине», — сказал представитель.

По словам Петера Стано, санкции будут смягчены лишь после завершения вооружённого конфликта. Он также добавил, что также может быть рассмотрена возможность полного снятия рестрикций.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что одним из условий возобновления зерновой сделки стал запрос российской стороны на переподключение «Россельхозбанка» к платёжной системе SWIFT.