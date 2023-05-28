Москва, 28 мая, 2023, 09:08 — ИА Регнум. В России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тыс. га, сообщили 28 мая в Авиалесоохране.

Павел Лисицын/РИА Новости Борьба с лесным пожаром

«За прошедшие сутки в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 17 252 га», — говорится в сообщении.

К полуночи 28 мая в стране действовал 51 лесной пожар на площади 4998 га, которые активно тушили.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области — 17 пожаров на площади 2953 га.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона обеспечить жильём людей, дома которых пострадали от пожаров на Урале.