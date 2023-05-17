Москва, 17 мая, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона обеспечить жильём людей, дома которых пострадали от пожаров на Урале. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 17 мая на сайте Кремля:

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов РФ, до начала отопительного сезона».

Доклад о выполнении поручения должен быть передан президенту до 1 сентября, далее ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Уральского федерального округа огонь от природных пожаров уничтожил почти 5,7 тыс. строений. Среди них 535 жилых домов.

Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений. В начале мая регион охватили масштабные природные пожары. На помощь местным спасателям прибыли специалисты МЧС из Москвы во главе с руководителем ведомства Александром Куренковым.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области составила около 54,1 тыс. га, более 4,8 тыс. человек вели борьбу с огнём — это сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, а также сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Также привлекли 6 тыс. добровольцев и задействовали свыше 500 единиц спецтехники, включая самолёты Бе-200 и Ил-76, вертолёты Ми-8. Губернатор области Евгений Куйвашев назвал пожарную обстановку в регионе критической.