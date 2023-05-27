Москва, 27 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Для России настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой, заявил 27 мая в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что стране не нужны стандарты навязанные извне, подавляющие самобытность и оригинальность развития.

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что культура и искусство, которые должны объединять людей, оказались в центре геополитического противостояния.

Обращаясь к участникам «Тавриды» Путин сказал, что молодым творческим людям необходимо «сказать своё слово в искусстве, задать новые тренды и пополнить богатейшее достояние нашей культуры».

Как сообщало ИА Регнум, певец и резидент арт-кластера «Таврида» Стас Море поддержал песней российских военных, проходящих реабилитацию после участия в спецоперации на Украине. Клип был опубликован 19 мая.