Москва, 20 мая, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Певец и резидент арт-кластера «Таврида» Стас Море поддержал песней российских военных, проходящих реабилитацию после участия в спецоперации на Украине. Клип на трогательную композицию исполнитель опубликовал 19 мая.

Музыкант рассказал на своей странице в VK, что полгода назад выступил с гитарой перед солдатами, которые проходили реабилитацию. Тогда музыкальная встреча вышла душевной и продлилась три часа.

«В финале с благодарностью и радостью в глазах мы обнимались. Я почувствовал, как сердца этих сильных духом и волей мужчин наполнены любовью к жизни. Честь — быть знакомым с ними!», — написал певец.

Он добавил, что хочет «обнять» всех, кто защищает Родину.