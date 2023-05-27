Дортмунд, Германия, 27 мая, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 27 мая и завершилась со счётом 2:2.

IMAGO/pepphoto/Horst Mauelshag/Global Look Press Карим Онисиво

В составе «Майнца» голы забили защитник Андреас Ханче-Ольсен на 15-й минуте и нападающий Карим Онисиво на 24-й. На 19-й минуте форвард «Боруссии» Себастьен Аллер не реализовал пенальти.

У «Боруссии» отличились защитник Рафаэл Геррейру на 69-й минуте и защитник Никлас Зюле на 94-й.

Таким образом, «Боруссия» не смогла стать чемпионом Германии. Команда набрала 71 очко. У «Баварии» столько же баллов, но она оказалась выше по дополнительным показателям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Бавария» стала чемпионом Германии, одержав победу над «Кёльном» в матче 34-го тура бундеслиги со счётом 2:1.