Кёльн, Германия, 27 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кёльном» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 27 мая и завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Баварии» голы забили нападающий Кингсли Коман на восьмой минуте и полузащитник Джамал Мусиала на 89-й. У «Боруссии» отличился хавбек Деян Любичич, реализовавший пенальти на 80-й минуте.

Таким образом, «Бавария» набрала 71 очко и стала чемпионом Германии. Столько же у дортмундской «Боруссии», однако «Бавария» оказалась выше по дополнительным показателям. Мюнхенский клуб выиграл первенство в 11-й раз подряд.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 мая «Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 32-го тура бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 6:0.