Белград, 27 мая, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич покинул пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом 27 мая он заявил на съезде движения в городе Крагуеваце, трансляцию которого вело агентство Tanjug.

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС Александр Вучич

В ходе своего выступление Вучич предложил избрать новым председателем партии министра обороны Милоша Вучевича.

«Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рождён. Знаю, что он с самого начала с нами», — сказал Вучич.

Глава государства отметил, что Вучевич знает и любит партию, он «из хорошей семьи: его отец был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде». Он поблагодарил сторонников за 11 лет во главе деятельности правящей партии и попросил Вучевича заботиться о Сербии и беречь её.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 мая Вучич заявил, что покинет пост главы СПП. 26 мая он привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашённой Республике Косово. Он призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе. Сербский президент также инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.