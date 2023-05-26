Вашингтон, 26 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Реальной причиной украинского конфликта стал крупный бизнес по продаже оружия, это втянуло Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса. Об этом 26 мая заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Democracy Now.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы вложили в этот кризис $113 млрд. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана», — сказал Сакс.

По его словам, в США знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по расширению на территорию Украины, но не учли их из-за давления военно-промышленного комплекса.

Он отметил, что Вашингтон не услышал и многочисленные предупреждения Москвы по этому поводу.

Сакс добавил, что вложения Запада в конфликт могут привести только к его эскалации, чего опасаются другие крупные государства и регионы мира.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сакс заявил, что администрация Белого дома с целью развязывания войны на Украине организовала две провокации. Одна из них — это желание США расширить НАТО за счёт вступления в альянс Грузии и Украины, что привело бы к окружению России в Черноморском регионе. Вторым фактором он назвал русофобский режим, который на Украине установился в феврале 2014 года после свержения бывшего президента страны Виктора Януковича.