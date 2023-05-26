Киев, 26 мая, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая в Киеве встретился с американским сенатором Линдси Грэмом и поблагодарил его за вклад в укрепление оборонспособности Украины, рассказал Зеленский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Провёл встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо Линдси Грэму за встречу, за твёрдую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины. Благодарен всему американскому обществу, президенту Байдену, конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины», — написал Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти США планируют 26 мая объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 300 млн долларов. В новый пакет помощи вошли управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. С февраля 2022 года, как отмечали ранее в Пентагоне, объём военной поддержки ВСУ со стороны Вашингтона достиг 30 млрд долларов.

В марте 2023 года сообщалось, что некоторые участники Консервативного форума Palmetto Family Matters подвергли Грэма резкой критике за разжигание конфликта на Украине. Они публично усомнились в том, что Грэма с учётом его агрессивной алармистской позиции можно называть консерватором.