Вашингтон, 26 мая, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Власти США 26 мая планируют объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 млн долларов, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

По данным издания, в новый пакет вошли управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

С начала спецоперации, по сведениям из Пентагона, общий объём военной поддержки ВСУ достиг более $30 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, на прошедшем в Хиросиме саммите «Группы семи» (G7) президент США Джо Байден заявил о намерении выделить Украине новый пакет помощи, в который войдут бронетехника и боеприпасы.

Ранее один из чиновников Белого дома сказал, что американские власти действуют в рамках выделения военной помощи Украине так, чтобы у ВСУ было всё необходимое для проведения успешного контрнаступления.