Вашингтон, 19 марта, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Сенатора США от Южной Каролины Линдси Грэма отчитали за разжигание конфликта на Украине, это произошло на Консервативном форуме Palmetto Family Matters, сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации журналистов, один из участников мероприятия высказал мнение, что сенатор Грэм является не настоящим консерватором, и обвинил его в разжигании конфликта на Украине.

«Просто заткнись. Убирайся отсюда!» — парировал политик, заявив, что те, кто поддерживает семейные ценности, должны также поддержать и США, которые отправляют миллиарды долларов помощи Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, по словам обозревателя британского издания Guardian Рандипа Рамеша, рьяная поддержка Украины со стороны США может закончиться, если у Штатов появятся другие политические интересы.