Москва, 26 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал продление на два года моратория для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с санкциями. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России», отвечая на соответствующий вопрос участников встречи.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«Что касается валютного законодательства и моратория. Согласен полностью, мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, и нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему», — отметил он.

Глава государства отметил, что необходимо продлить данный мораторий.

«И точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен», — подчеркнул глава государства, попросив правительство соответствующим образом отреагировать на это.

Как передавало ИА Регнум, в России введён мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Большинство контрольных мероприятий, которые касаются соблюдения валютного законодательства, приостановлены.

Путин подписал закон о снижении штрафов за незаконные операции с валютой. Согласно документу, который вносит изменения в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сумма штрафов за осуществление незаконных валютных операций для участников ВЭД снижается с нынешних 75−100% до 20−40% от суммы такой операции.