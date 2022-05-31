Москва, 31 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Постановление о введении в России с 1 июня до конца 2022 года моратория на проверки соблюдения валютного законодательства подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что постановление об этом было подписано премьер-министром РФ Михаил Мишустин и добавляется, что, согласно этому документу, большинство контрольных мероприятий, которые касаются соблюдения валютного законодательства, будут приостановлены, за исключением тех, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля.