Вашингтон, 26 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Администрация Белого дома с целью развязывания войны на Украине организовала две провокации. Об этом в статье для издания Common Dreams написал американский экономист Джеффри Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Одной из провокаций им называется желание США расширить НАТО за счёт вступления в альянс Грузии и Украины, что приведёт к окружению России в Черноморском регионе. Вторым фактором экономист назвал русофобский режим, который на Украине установился в феврале 2014 года со свержения бывшего лидера страны Виктора Януковича.

По мнению эксперта, США сознательно замалчивают свою роль в развязывании конфликта, чтобы не прекращать войну. Признание администрацией Байдена этого факта подтвердило бы, что США не пришлось тратить миллиарды долларов на помощь Украине. Другую причину замалчивания Сакс видит в нежелании Байдена раскрывать личную роль в свержении Януковича. Третьим вариантом экономист считает, что признание вынудило бы США к переговорному процессу, а это подорвёт стремление к расширению военно-политического блока.

Россия неоднократно пыталась ещё до начала спецоперации решить вопрос дипломатическим путём, в Вашингтоне не стали учитывать её интересы.

Сакс считает, что путь к миру на Украине лежит через переговоры, основой которых станут нейтралитет и нерасширение НАТО. Причём Россия указывала на готовность к переговорам, однако на Украине введён запрет на них на законодательном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, после 11 сентября 2001 года США развязали несколько кровавых конфликтов, из-за которых во всём мире погибли свыше 4,5 млн человек.

В ходе поездки в Японию на саммит «Большой семёрки» президент США Джо Байден не стал извиняться за бомбардировку Хиросимы, но вместе с другими лидерами G7 принял участие в возложении цветов и иных мероприятиях.