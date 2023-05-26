Белград, 26 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

EPA/ТАСС Министр обороны Сербии Милош Вучевич

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией», — написал Вучевич.

Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 26 мая привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе. Он также инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России. Представители Запада, по его словам, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Он считает, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.

Он также отметил, что не верит западным странам, которые лгали Сербии с самого начала, причём осознанно. По словам Вучича, единственная и конечная цель стран Запада — поддержать Косово и сломить Сербию.