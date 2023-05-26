Лондон, 26 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Новые гиперзвуковые ракеты ВС России говорят о начале очередного этапа боевых действий. Об этом 26 мая заявил обозреватель британского издания The Telegraph Гарри де Кетвилль.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его словам, это только начало.

«Незаметный, быстрый и манёвренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны», — говорится в статье.

Кетвилль придерживается мнения, что гиперзвуковые ракеты представляют собой серьёзный вызов для западных стран, поскольку они очень быстры и их трудно сбить. Он уточил, что в настоящее время в арсенале российской армии появляется всё больше вариантов такого оружия.

Автор статьи отмечает, что от гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону», у военных стратегов «по спине бегут мурашки», а эксперты утверждают, что российское вооружение вызывает серьёзную озабоченность у ВМС Соединённых Штатов.

В январе аналитик Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau заявил, что страх в западных военных специалистов вселяют российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он Он отметил, что снаряды «Циркона» управляются даже после того, как они были выпущены, что делает их практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что система «Циркон» может надежно защитить безопасность России. Также глава государства заявил, что Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооружённых сил и выпускать перспективное оружие.